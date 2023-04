Musica: ad aprile presso il Real Sito di Carditello tornano i Concerti di Primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Real Sito di Carditello, in provincia di Napoli, la musica non si ferma mai. Dopo il successo della rassegna natalizia Jazz & Wine, dedicata al binomio vino e cultura, la stagione musicale riparte dai Concerti di primavera, in attesa del Carditello Festival 2023. Tre concerti eventi, in programma dal 14 al 28 aprile nella Sala Monta, con visite accompagnate e degustazioni di prodotti tipici nella suggestiva cornice della Reggia borbonica che, per l'occasione, aprirà eccezionalmente di sera. Ad inaugurare la kermesse, venerdì 14 aprile alle ore 20.30, il recital Classica napoletana dell'artista Consiglia Licciardi. La Licciardi, epigona della Mignonette, voce antica e malinconica che ha duettato con Murolo, Frank Sinatra e i Gipsy King, si esibirà nella formazione classica (2 chitarre e mandolino) per un omaggio alla Napoli immortale del primo Novecento, in un elegante viaggio dalla melodia di Bovio alla musica di Bruni. Secondo appuntamento, venerdi 21 aprile alle ore 20.30, con il progetto Killing The Classics di Vito Ranucci, in versione Solo Concert. Una rivisitazione in chiave contemporanea ed elettronica di un vasto repertorio di composizioni del mondo della musica classica, pubblicato in due volumi dall'etichetta CNI. Ranucci è un musiconauta che viaggia sospeso tra elettronica e jazz-lounge, consentendo al pubblico di galleggiare tra nebbie, derive, dream-things e sortilegi immaginifici che hanno come base preponderante il lessico onirico del nu-jazz e tutta la fresca acidità psichedelica. A chiudere la rassegna primaverile, venerdì 28 aprile alle ore 20.30, il concerto Latin Key con il virtuosismo di Armando Rizzo, funambolico fisarmonicista salernitano che ha già partecipato a numerosi festival europei, e Max Puglia, straordinario chitarrista flamenco-jazz. Un omaggio alla musica latina e ai suoi più grandi ed espressivi maestri (Corea, De Lucia, Pino Daniele), con un'anteprima davvero speciale: un set dedicato al tango di Piazzolla con la partecipazione di due coppie di ballerini professionisti. Prima dei concerti, previsto un importante momento conviviale con visite accompagnate per scoprire la storia del Real Sito di Carditello e una ricca degustazione: aperitivo con vino bianco o rosso, pane cafone con stracciata di bufala, bruschetta con pomodoro del piennolo, assaggio di gnocchetti alla sorrentina, fagioli con salsiccia del maialino casertano. (Ren)