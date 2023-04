Difesa: Crosetto, per diventare buoni ufficiali occorre essere buoni uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Prima di diventare buoni ufficiali è necessario diventare buoni uomini. Lo ha detto oggi a Napoli il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la cerimonia di giuramento e battesimo del corso Drago VI dell’Accademia aeronautica. “Quando si sceglie una via difficile, nessuna formazione può prevenire quello che accadrà, per questo dovete formarvi come uomini ancora prima che come ufficiali”, ha spiegato il ministro ai nuovi allievi dell'aeronautica, evidenziando che oggi si stanno vivendo “tempi difficili”. “Ma non siete soli – ha precisato Crosetto – siete entrati a far parte di una famiglia, perché è questo quello che devono essere le Forze armate”. “Solo migliorando ogni giorno migliorerete la possibilità di servire il Paese”, ha aggiunto il ministro della Difesa, sottolineando che “non esiste uno Stato forte se tutte le sue cellule non sono forti”. (Res)