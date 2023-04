Cultura: dal 5 aprile al 27 agosto al Mann di Napoli la mostra "Picasso e l'antico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eco profonda del viaggio in Italia del 1917 sulla produzione artistica di Picasso è stato riconosciuto da tempo e rappresenta ormai un punto fermo in letteratura. Proprio all'impatto delle opere d'arte viste a Roma, Napoli e Firenze si attribuisce un decisivo rafforzamento della tendenza di Picasso verso il naturalismo del cosiddetto "secondo periodo classico". All'interno di quel viaggio, il soggiorno a Napoli, con la visita sia a Pompei sia al museo che allora esponeva la Collezione Farnese e le opere da Ercolano e Pompei, ha a sua volta una rilevanza particolare: il naturalismo di questa fase picassiana assume forme esplicitamente classicizzanti, ben riconoscibili nella maggioranza dei dipinti e disegni non cubisti degli anni dal 1917 al 1925 e nell'opera grafica degli anni '30. Tutte le tematiche della mostra sono ripercorse dai saggi a firma di importanti studiosi di Picasso nel catalogo edito da Electa. "La ricorrenza del cinquantesimo della morte di Picasso è stata l'occasione, per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, di celebrare il suo rapporto con l'antico", ha spiegato il direttore del Mann, Paolo Giulierini. "D'altronde non poteva essere altrimenti. Il doveroso omaggio a uno dei più grandi artisti del Novecento doveva partire dal luogo che lo ispirò durante la sua celebre visita a Napoli e Pompei nel 1917. Il fortunato incontro con Clemente Marconi, autore del progetto scientifico, propiziato da Rosanna Cappelli di Electa, il progetto allestitivo che ne è scaturito, curato da Andrea Mandara e Francesca Pavese, lo sforzo amministrativo e di coordinamento di Stefania Saviano e di Laura Forte, le ricerche di Andrea Milanese hanno prodotto un risultato straordinario. Siamo di fronte al più raffinato dialogo mai composto fra i disegni e le opere del Maestro e le statue e gli affreschi delle collezioni Farnese e pompeiane. Nessun museo al mondo poteva costruire una simmetria del genere. Siamo certi che si comprenderà come questa operazione si inserisca nel cuore pulsante delle comuni radici culturali europee, in un quadro di auspicabile e sempre più forte coesione fra le istituzioni. L'esposizione ribadisce l'assoluta continuità del pensiero artistico fatto di lasciti e rielaborazioni innovative. Ma soprattutto, lancia un messaggio molto chiaro: ora più che mai l'arte può unire e condannare il lato più deteriore dell'uomo, come già fece Picasso con la celebre Guernica. Noi in piccolo abbiamo voluto fare la nostra parte" (Ren)