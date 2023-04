Napoli: aggredì agente della polizia municipale, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, appartenenti all'Unità Operativa di Investigativa Centrale, hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare personale a carico di P.L. di anni 23, residente nel quartiere Stella, emesso dall'ufficio del Gip del Tribunale di Napoli perché, nel mese di luglio 2022, in concorso con altri due soggetti, P.A. di anni 29 e M.V. di anni 25, armati di bastone aggredivano violentemente e per futili motivi ritenuti un agente della polizia locale, procurandogli lesioni gravissime e omettendo di prestargli soccorso lasciandolo a terra privo di sensi. In attesa della applicazione del sistema elettronico di controllo (braccialetto) e per dare perfetta esecuzione all'ordinanza della autorità giudiziaria, il P.L, già agli arresti domiciliari, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Poggioreale. (Ren)