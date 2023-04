Cultura: domani a Palazzo San Giacomo la presentazione della rassegna "Napoli incontra Aldo Masullo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sarà presentato “Napoli incontra Aldo Masullo”, programma di eventi dedicati al grande filosofo napoletano in occasione del centenario della nascita. Nel 2023 Aldo Masullo avrebbe festeggiato i cento anni, è scomparso invece nel 2020, in piena pandemia. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto istituire un comitato di celebrazioni per mantenere vivo l’immenso lascito intellettuale e morale di Masullo e per favorirne la divulgazione tra i cittadini, in particolare tra i più giovani. Alla presentazione del ciclo di iniziative interverranno il Sindaco Gaetano Manfredi, il coordinatore delle attività per il Centenario, Nino Daniele, il direttore artistico, Pino Ferraro, e la professoressa Anna Donise. (Ren)