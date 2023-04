Libano: Crosetto, venerdì sarò in visita per ringraziare le Forze Armate italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto sarà venerdì in Libano per ringraziare le Forze Armate italiane. Lo ha annunciato oggi a Napoli lui stesso durante la cerimonia di giuramento e battesimo del corso Drago VI dell’Accademia aeronautica. “Io sono qua oggi per lo stesso motivo per cui venerdì sarò in Libano e per cui sono stato in Sicilia e Calabria, perché ogni ministro rappresenta pro tempore lo Stato e lo Stato deve chinarsi e dire grazie a chi decide di servirlo”, ha detto Crosetto. (Res)