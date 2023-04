Campania: De Luca, abbiamo l'offerta culturale più ricca del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo davvero che in questo momento stiamo offrendo a Napoli e in Campania l'offerta culturale più ricca del nostro paese. C'è da essere orgogliosi perché questo è un grande supporto anche per i flussi turistici che sono davvero importanti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione della mostra "Picasso e l'antico" al Mann di Napoli. "Ormai veniamo da anni di importante programmazione culturale, in modo particolare in questo museo - ha sottolineato De Luca - abbiamo una linea di finanziamento molto significativa per quanto riguarda le mostre, veniamo dalle mostre sui Longobardi, sui Bizantini, su Canova e il moderno, avremo fra poco la mostra su Alessandro Magno. Questo è un altro evento straordinario che fa seguito alla mostra che già facemmo nel 2017 su Picasso al Museo di Capodimonte con l'esposizione della tela di Picasso Parade". (Ren)