Cultura: dal 5 aprile al 27 agosto al Mann di Napoli la mostra "Picasso e l'antico"

- Sono 43 i lavori di Picasso messi a confronto con le sculture Farnese e i dipinti provenienti da Pompei nella mostra "Picasso e l'antico", che sarà visitabile dal 5 aprile al 27 agosto 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Promosso dal Mann, diretto da Paolo Giulierini, con il sostegno della Regione Campania e con l'organizzazione di Electa, il progetto curato da Clemente Marconi si inserisce nel programma internazionale "Picasso Celebrazioni 1973 - 2023: 50 mostre ed eventi per celebrare Picasso" nel cinquantenario della morte. La mostra ha l'intento di illustrare la profonda influenza di uno dei più grandi musei di arte classica sull'opera di uno dei più importanti artisti moderni. Allestita nelle sale della collezione Farnese, l'esposizione si divide in due parti: la prima relativa ai soggiorni a Napoli di Picasso, delineando come si presentava il museo al tempo della visita dell'artista, allora non ancora solo "archeologico", e la seconda relativa al confronto tra le opere del museo e i lavori di Pablo Picasso. Sono presentate 37 delle 100 tavole che compongono la Suite Vollard, eccezionale prestito del British Museum di Londra. Queste incisioni, realizzate tra il 1930 e il 1937, si configurano come un fulcro interpretativo nell'opera dell'artista. A queste si aggiungono i rilevanti prestiti del Muse´e national Picasso Paris e di Gagosian New York. (segue) (Ren)