Difesa: Accademia Aeronautica, gli allievi del corso Drago VI giurano fedeltà alla Repubblica italiana (3)

- Ha poi continuato: "Nella nostra Forza Armata ormai secolare, voi costituite la naturale ed indispensabile continuità che ci permetterà di volare verso i traguardi del prossimo futuro, verso i prossimi 100 anni e oltre. Opererete su mezzi e con strumenti avanzatissimi e sofisticati, che oggi vedono l'eccellenza nei velivoli di quinta generazione, ma che per voi saranno anche quelli di sesta generazione, a cui noi stiamo già pensando in concreto. Ma al di là dei mezzi e della tecnologia, non dimenticate che noi "voliamo in formazione!", noi "voliamo in equipaggio" e dunque potremo continuare a scrivere pagine di storie eccezionali solo lavorando in squadra, mai da soli". Ha poi concluso dicendo: "Allievi del Corso Drago VI, benvenuti tra noi! Oggi vi siete impegnati ad anteporre il bene della collettività alle personali aspirazioni, ad avere l'onore come cardine della vostra esistenza. Fatelo nel rispetto del vostro motto: ‘Con l'artiglio e con l'Ala!’". Ha poi preso la parola il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che rivolgendosi agli allievi del corso: “Il giuramento che avete prestato oggi - avvolto dall’abbraccio tricolore della Pattuglia acrobatica nazionale - è il primo impegno solenne della vostra vita, un momento che ricorderete per sempre, che vi ha legati indissolubilmente a tutte le generazioni dell’Arma Azzurra. Una scelta altamente premiante, una sfida che vi fa onore, specie in tempi complessi come questi ove è facile preferire, al sacrificio, scorciatoie ingannevoli, apparentemente più comode rispetto ad un percorso di vita e di crescita che vi porterà a misurarvi con rinunce, sacrifici e impegni crescenti.” (segue) (Com)