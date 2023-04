Difesa: Accademia Aeronautica, gli allievi del corso Drago VI giurano fedeltà alla Repubblica italiana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgendosi agli allievi del corso Drago VI il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto: “Voi siete una nuova generazione di Ufficiali dell'Aeronautica militare che oggi sta scaldando i motori, ed è un'emozione per me assistere alla nascita del concretizzarsi di un sogno”. Il giuramento, ha proseguito il ministro della Difesa, “è un po' una nascita diversa, un atto solenne che oggi vi fa entrare a pieno titolo nell’Arma Azzurra, ma anche nella grande famiglia della Difesa e dello Stato Italiano che avete deciso di servire tramite l’Aeronautica militare. Tempi difficili hanno bisogno di scelte difficili, come quella fatta da voi oggi. Avere una grande responsabilità presuppone una grande anima”. “Crescete come uomini se volete essere buoni ufficiali ed aiutate tutti noi a pensare che il futuro dei nostri figli sia affidato a persone che lo sanno proteggere come lo proteggerebbe un padre” ha concluso il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nell'occasione, come da tradizione, è stata anche celebrata la "Giornata in onore delle Medaglie d'oro al valore militare d'Italia", durante la quale il generale di corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri Rosario Aiosa, decorato di Medaglia d'oro al valor militare, ha voluto rivolgere un messaggio augurale ai giovani allievi che hanno appena assunto il loro solenne impegno. (Com)