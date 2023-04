Camorra: maltrattava la moglie, misura cautelare contro figlio boss Di Lauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Napoli contro Salvatore Di Lauro, 35 anni, figlio del capoclan Paolo Di Lauro detto Ciruzzo 'o milionario, il boss da cui si rese autonomo il gruppo Amato-Pagano, dando vita alla prima faida di Scampia. Il figlio del boss deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate perchè ha aggredito verbalmente e fisicamente la moglie continuamente, minacciandola e umiliandola, anche in presenza dei figli minori della coppia. La donna, che non vive più con lui, lo ha denunciato il 27 febbraio scorso, dopo l'ennesimo episodio di cui era stata vittima; la sera precedente, il marito si era presentato davanti al balcone di casa con del liquido incendiario. (Ren)