Comuni: Casellati, parteciperò a riforma Tuel con proposte su figura sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parteciperò con i ministri competenti alla riforma del Tuel" per "riportare all’interno di un quadro organico i diversi interventi stratificati negli anni" con "proposte di riflessione che riguardano principalmente la figura del sindaco". Lo ha detto Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa in commissione Affari costituzionali al Senato per comunicazioni sulle linee programmatiche. (Rin)