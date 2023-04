Napoli: nel primo trimestre 2023 eliminati dalla polizia municipale 865 veicoli abbandonati in strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle attività della Polizia Municipale di Napoli tese a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei veicoli sulla pubblica via, il personale appartenente al Nucleo Veicoli Abbandonati ha eseguito, nel primo trimestre del corrente anno, 865 prelievi, di cui 480 auto, 240 motoveicoli e 145 ciclomotori. La Polizia Locale in piena sinergia con l'amministrazione comunale ha rinnovato l'invito ai cittadini alla cooperazione al fine di segnalare attraverso la mail: polizialocale.veicoliabbandonati@comune.napoli.it i veicoli che giacciono in stato di abbandono. (Ren)