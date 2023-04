Difesa: Accademia Aeronautica, gli allievi del corso Drago VI giurano fedeltà alla Repubblica italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'Accademia Aeronautica, generale di brigata Aerea Luigi Casali, dopo aver ringraziato le autorità e gli ospiti intervenuti si è rivolto ai protagonisti di questa giornata “(...)Allievi del primo corso fra pochi minuti, davanti alla nostra bandiera d’istituto, giurerete fedeltà alla patria, siate sempre orgogliosi della vita che avete scelto, dell’uniforme che indossate e della patria che servite. Affrontate le prossime sfide con determinazione. Ispiratevi al patto d’onore che pronuncerete tra poco e gridate, con intima convinzione, il vostro orgoglio, il vostro impegno e l’amore per la vita che avete scelto”. A seguire il giuramento ha avuto luogo il battesimo del corso, momento in cui il gagliardetto, attraverso un ideale passaggio di consegne tra i padrini delle generazioni dei precedenti corsi Drago, è stato affidato al capo corso del Drago VI. Un atto che ha sancito il benvenuto ufficiale nelle fila dell'Aeronautica militare. I due momenti del giuramento e del battesimo del corso sono stati suggellati dal sorvolo delle Frecce tricolori che hanno steso sul cielo di Napoli il tradizionale tricolore. Nel corso del suo intervento il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, ha voluto sottolineare quanto: "La ricorrenza di oggi trova maggiore enfasi nella concomitanza con le celebrazioni del centesimo anniversario della nostra amata Aeronautica. L'Aeronautica militare c'è stata, c'è e ci sarà, sempre. Con i suoi uomini e le sue donne, in prima linea, pronti a rendere sicuri i nostri cieli, portando con fierezza il Tricolore in tutte le operazioni fuori dai confini nazionali, sempre al servizio dell'Italia. E da oggi anche con voi, corso Drago VI". (segue) (Com)