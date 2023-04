Calcio: De Lauretiis, incontrerò Piantedosi perchè bisogna eliminare i violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna sanare il problema dei violenti, che non sono tifosi. C'è una frangia delinquenziale che va eliminata con decreto legge immediato. Mi incontrerò con il ministro dell'interno Piantedosi per un confronto: se non risolviamo il problema, possiamo dire addio al calcio". Lo ha affermato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenendo all'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal Sole 24 Ore. (Ren)