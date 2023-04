Campania: Iovino (Iv), si va verso stabilizzazione dei precari dell'Asl Napoli 3 Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi siamo nelle condizioni di poter dare una notizia positiva a tutto il personale sanitario e socio sanitario dell'Asl Napoli 3 sud per il quale l'amministrazione aziendale ha avviato la prima fase di stabilizzazione. Il Governo regionale ha finalmente fatto chiarezza per centinaia di giovani che attendevano una risposta rispetto al lavoro fin qui svolto con dedizione e abnegazione." E' quanto ha dichiarato il Consigliere regionale del Gruppo Italia Viva, Francesco Iovino, a margine della seduta odierna del question time, durante la quale ha presentato un'interrogazione alla Giunta sulla situazione relativa al personale precario impiegato con contratto "15 octies" presso l'Asl Napoli 3 Sud. "A partire dal 2018 - ha spiegato Iovino - sono state assunte con contratto 15 octies diverse figure professionali quali operatore informatico, educatore professionale, sociologo, psicologo, fisioterapista, logopedista, ostetrica, infermiere e terapista occupazionale. Tuttora ttti in servizio a distanza di 4 anni in seguito ad un susseguirsi continuo di proroghe. Questi professionisti - ha osservato poi il Consigliere regionale - sono stati e sono impegnati nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In particolare durante la pandemia da covid 19, hanno offerto un supporto prezioso per affrontare e contrastare la diffusione del virus." "Grazie ai provvedimenti della giunta regionale - ha aggiunto - questi professionisti vanno finalmente verso la tanto auspicata stabilizzazione. Provvedimenti che sono già presi a modello da altre amministrazioni regionali per risolvere definitivamente il problema dei precari." "Grazie all'amministrazione regionale per aver saputo fare tesoro delle nostre indicazioni e per essere stata sollecita nell'accogliere le nostre proposte di stabilizzazione", ha concluso Iovino. (Ren)