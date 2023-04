Napoli: in tre su uno scooter non si fermano all'alt dei carabinieri e investono un 67enne, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un episodio di cronaca nera nel quartiere napoletano di Ponticelli. Tre giovani a bordo di uno scooter sono fuggiti all'alt dei Carabinieri e hanno travolto un uomo che stava attraversando la strada. I militari sono riusciti a raggiungerli e hanno arrestato un 18enne S.S., già noto alle forze dell'ordine. I Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale si trovavano in via Cozzolino quando hanno notato tre giovani a bordo di un unico scooter. Il trio non si è fermato all'alt ed è scattato l'inseguimento, durante il quale lo scooter ha investito un 67enne che stava attraversando la strada. I tre sono quindi fuggiti a piedi ma i Carabinieri sono riusciti a bloccarne uno, il 18enne, per poi soccorrere il passante investito. Il 67enne, che non è in pericolo di vita, è ricoverato all'Ospedale del Mare per accertamenti. Uno dei militari, durante la fase dell'arresto, è rimasto leggermente ferito e per lui sono stati diagnosticati 7 giorni di riposo. L'arrestato è in attesa di giudizio (Ren)