Salerno: Tommasetti (Lega), rischio disagi a Pasqua per i pendolari

- “I pendolari della provincia di Salerno continuano a vivere un’odissea quotidiana, caratterizzata da continui ritardi e frequenti soppressioni dei mezzi pubblici, nell’indifferenza più totale delle istituzioni”. Il consigliere regionale della Lega, Aurelio Tommasetti, ha lanciato un appello alla Regione Campania e a Busitalia per porre fine ai disagi vissuti ogni giorno da studenti e lavoratori, anche in vista del ponte pasquale. “Bene ha fatto l’Ugl - ha sottolineato - a denunciare una situazione che da anni non vede interventi significativi e si ripercuote su un servizio essenziale. In alcune zone del salernitano i trasporti risultano talmente carenti da rappresentare un rischio per la sicurezza dei viaggiatori, costretti a lunghe tratte a bordo di mezzi sovraffollati. È inconcepibile la mancanza di pullman per recarsi a lavoro o a scuola nelle fasce orarie mattutine, oppure di corse per tornare a casa in quelle serali”. Il tutto, sommato alla riduzione del servizio prevista per le festività pasquali, ha spinto il consigliere a lanciare un appello: “Il prossimo si annuncia come l’ennesimo weekend infernale per chi usa i mezzi pubblici. Qualche modifica agli orari da parte di Busitalia non può bastare, è necessaria una complessiva riorganizzazione della rete di trasporto pubblico: se ne faccia carico la Regione Campania, e in primis il consigliere delegato Luca Cascone”.(Ren)