Campania: Fortini, incrementati i fondi a favore dell'Istituto Colosimo

- "La giunta regionale ha incrementato i fondi all'Istituto Paolo Colosimo per garantire i servizi nel periodo 2023-2026, che quindi non si interromperanno". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Scuola e alle Politiche sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, rispondendo durante il question time di questa mattina in consiglio regionale all'interrogazione presentata dalla consigliera Roberta Gaeta (Azione-Centro democratico-Demos-Europa Verde), sulla programmazione delle attività dell'Istituto regionale 'Paolo Colosimo. "E' auspicabile - ha aggiunto - anche l'apertura al territorio dell'Istituto, ma non è semplicissimo, lavoreremo comunque in questa direzione". (Ren)