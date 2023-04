Salerno: Villani (M5s), solidarietà a Dario Vassallo per le minacce di morte ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo a nome del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno tutta la mia solidarietà a Dario Vassallo, destinatario di minacce di morte da parte di gente senza scrupoli. Conosco e stimo Dario e so che non si farà certo intimidire dalle minacce. Come Movimento 5 stelle siamo vicini a Dario che non ha mai avuto remore nel denunciare le azioni di chi, con le armi del terrore e della prepotenza, prova a imporre il suo dominio sulla nostra gente. Dobbiamo estirpare le infiltrazioni criminali nelle istituzioni e pubbliche amministrazioni che frenano lo sviluppo della nostra terra, del Mezzogiorno e non favoriscono la meritocrazia. Perdiamo i nostri giovani e i nostri talenti. La nostra popolazione invecchia. Senza un cambio di passo, non c'è innovazione e crescita". A dirlo è Virginia Villani coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno. (ren)