Campania: Muscarà (misto), dove sono finiti i moduli Covid acquistati per l'Ospedale del Mare?

- Durante il question time tenutosi questa mattina presso il consiglio regionale della Campania, Maria Muscarà, del gruppo misto, ha presentato un'interrogazione sui ‘Moduli Covid-19 dell’Ospedale del Mare’. "Tre anni fa furono acquistati i moduli Covid 19 dell'Ospedale del Mare - ha ricordato Muscarà - per un costo di 15 milioni di euro, forniti da una società di Padova. Oggi quei posti letto sono andati nel dimenticatoio". La consigliera ha sottolineato come di fronte alla sua richiesta di effettuare un sopralluogo all'Ospedale del Mare, per verificare se i moduli venissero utilizzati, "mi è stato impedito da Verdoliva [direttore dell'Asl Napoli 1 centro] di fare le opportune verifiche. Chiedo, quindi, se c'è intenzione di utilizzare questi moduli, se c'è intenzione di utilizzarli e in che condizioni sono". L'assessore alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, delegato dal presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, a rispondere, ha rimarcato che "la direzione generale dell'Asl Napoli 1 ha rivendicato la sua autonomia in materia". "La direzione - ha proseguito Marchiello - ha evidenziato che i posti letto in oggetto sono stati assegnati all'unità di terapia intensiva che disporrà di 72 posti di terapia intensiva in più. Ma la disponibilità di questi posti letto sarà effettivamente operativa solo quando ci sarà il personale medico in grado di utilizzarli", spiegando come la carenza di medici specializzati, causati anche dal numero chiuso posto alle facoltà di medicina da anni, rende complicato il reperimento del personale. "Non è chiaro se questi moduli restano a disposizione dell'ospedale del Mare o dell'intera Regione - ha replicato Muscarà - ma la risposta me l'avrebbe potuta fornire direttamente dal direttore Verdoliva che invece mi ha impedito di visitare l'area che peraltro è all'esterno dell'ospedale. Un atteggiamento incomprensibile che ha destato sospetti", convenendo con l'assessore sulle disfunzioni create dal numero chiuso per l'accesso alle facoltà di medicina. (Ren)