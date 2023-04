Difesa: Crosetto, lo Stato deve dire grazie a coloro che hanno deciso di servirlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato italiano ha il dovere di ringraziare le persone che scelgono di servirlo. Lo ha detto oggi a Napoli il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante la cerimonia di giuramento e battesimo del corso Drago VI dell’Accademia aeronautica. In piazza Plebiscito, 87 giovani, selezionati tra cinquemila domande di ammissione, hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni alla presenza di autorità militari, civili e religiose. “State scaldando i motori, siete una nuova generazione di ufficiali dell’aeronautica militare ed è per me un’emozione assistere al concretizzarsi del vostro sogno”, ha detto Crosetto ai nuovi “meravigliosi allievi”. “Il giuramento è un po’ una nascita diversa, un atto solenne che vi fa entrare a pieno titolo nell’Arma azzurra e nella grande famiglia della Difesa italiana”, ha aggiunto il ministro. Secondo Crosetto i nuovi allievi dell’aeronautica hanno “preso l’impegno di servire lo Stato in un periodo in cui nessuno ha il coraggio di prendere impegni per il futuro”. (Res)