Università: siglato accordo di scambio sulle tematiche ambientali tra Parthenope e State University of New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siglato un accordo tra l’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ e la ‘State University of New York – College of Environmental Science And forestry’ per attuare un programma di scambi di studio e di ricerca che coinvolgerà il personale docente e gli studenti dell’Ateneo. A suggellare l’accordo l’incontro tra il Prof. Ted Endreny, Full professor della State University, accompagnato dal prof. Massimiliano Lega, ed il Rettore Antonio Garofalo. L’accordo prevede opportunità di studio all’estero per gli studenti Parthenope, la docenza di professori dell’università statunitense e, in futuro, la probabile attivazione di un Double Degree – il conseguimento del doppio titolo di Laurea - in Ingegneria civile, legata ai temi ambientali, con la State University. Il prof. Endreny era già vincitore, nel 2016, di una ‘Distinguished Chair Fullbright in Environmental Science presso l‘Università Parthenope nell’ambito del programma Fullbright, il più importante programma di scambi culturali internazionali degli Stati Uniti. Oggi il professore statunitense è in visita in qualità di Long Term Visiting Professor ed ha anche incontrato gli studenti della cattedra Unesco in ‘Ambiente, risorse e sviluppo sostenibile’.(Ren)