Cultura: Schifone (MiC), tavolo al ministero per la salvaguardia dell'Archivio storico dell'Enel - foto

- "Non vi è dubbio che occorra fare di tutto affinché l'Archivio Storico dell'Enel e delle imprese napoletane resti allocato a Napoli, trovando soluzioni idonee a garantire la più appropriata salvaguardia dei preziosi documenti e la maggiore fruibilità per studiosi e cittadini". Lo ha affermato Luciano Schifone, consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in merito alle parole dell'Ente Mostra d'Oltremare che si è detta pronta a fare la sua parte per mantenere lo storico archivio nella città partenopea. "Insieme al Soprintendente archivistico di Napoli, dottor Gabriele Capone, apriremo al Ministero un tavolo di confronto con la proprietà e gli enti locali interessati per individuare tempi e modi più idonei alla sua valorizzazione", ha concluso Schifone. (Ren)