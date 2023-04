Napoli: Manfredi, non esiste una banca dati della base imponibile dei tributi dovuti al comune - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Dai dati che abbiamo la riscossione più bassa è quella delle multe, poi viene la tassa sui rifiuti". Lo ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione a Palazzo San Giacomo di Napoli Obiettivo Valore, la nuova società incaricata di gestire la riscossione dei tributi comunali. "Noi oggi abbiamo due tipi di problemi - ha sottolineato il sindaco - da un lato c'è chi è conosciuto e non paga, e questo è un problema, però il problema più grave che abbiamo in città, è che non esiste una banca dati della base imponibile. Ci sono moltissime persone, moltissime società che sono sconosciute". (Ren)