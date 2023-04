© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Seduta della Commissione Speciale Innovazione e Sostenibilità per la competitività ed il rilancio delle imprese, presieduta dal consigliere regionale Gennaro Saiello (M5s), su "Autonomia differenziata: ricadute sullo sviluppo della Regione Campania e dei servizi ai cittadini nel contesto post pandemico". Partecipano, tra gli altri, il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, il presidente di Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) Adriano Giannola, il presidente del Coordinamento per la democrazia costituzionale Massimo Villone. Napoli, Sala "Caduti di Nassiriya", Consiglio Regionale della Campania, isola F13, Centro direzionale (ore 10.30).