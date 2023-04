Napoli: da giunta comunale 1,8 milioni di euro per tre parchi urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, i progetti esecutivi relativi ai lavori di riqualificazione di tre parchi cittadini. Gli interventi, finanziati dal Piano strategico della Città Metropolitana, interesseranno, per un totale complessivo di un milione e ottocentomila euro, i parchi Viale del Poggio (700.000 euro), Fratelli De Filippo (500.000 euro) e San Gennaro (600.000€). Fra le opere da realizzare il rifacimento delle aree verdi, orti didattici, aree giochi, sport, fitness e sgambamento cani. E’ previsto anche il ripristino dei servizi igienici e degli impianti di illuminazione, irrigazione e videosorveglianza. “Contiamo di espletare in breve tempo tutte le procedure di gara per l’affidamento dei lavori al fine di restituire alla cittadinanza questi parchi urbani posti a servizio di zone ad alta densità abitativa – ha dichiarato l’assessore Vincenzo Santagada - E’ un altro passo importante per la cura del verde pubblico, al centro di un piano di riqualificazione che interesserà gradualmente tutti i quartieri”.(Ren)