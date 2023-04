Napoli: sequestrati a Scampia dalla polizia municipale prodotti ortofrutticoli senza autorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia locale di Napoli hanno sequestrato in via Ghisleri, a Scampia, oltre 80 kg di prodotti ortofrutticoli in vendita senza autorizzazione ed esposti agli agenti atmosferici. L'unità operativa è intervenuta a tutela della salute dei cittadini ed ha effettuato il sequestro della merce a carico di un cittadino napoletano di 48 anni residente a Giugliano in Campania. Nelle more del sequestro sono stati elevati verbali per occupazione di suolo pubblico, omessa tracciabilità degli alimenti, vendita non autorizzata ed esposizione agli agenti atmosferici. La merce sequestrata è stata interamente destinata alla distruzione.(Ren)