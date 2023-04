Pnrr: Turi (commercialisti), ai comuni 3 mld sui trasporti noi disponibili per centrare obiettivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del Piano di ripresa e resilienza è una sfida che il governo sta raccogliendo in modo forte ha sottolineato Michele Schiano di Visconti (Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo a Montecitorio): "Una sfida che vinceremo anche attraverso il Dipartimento della coesione che sta preparando un concorso aperto a circa 2700 figure professionali che potranno fare la differenza e dare impulso e respiro alle risorse primarie". Vincenzo Moretta (presidente della Fondazione Odcec Napoli) ha sottolineato che l'interlocuzione dei commercialisti con la politica è indispensabile. "E' necessario varare norme di facile applicazione e che abbiano utilità sui territori. I professionisti sono in grado di segnalare la previsione d'impatto che i provvedimenti possono avere nelle singole aree". Per Angelo Sciacca (presidente nazionale del Sindacato Italiano Libero Trasporti e segretario della Commissione Logistica ed Intermodalità) "bisogna abbattere il gap infrastrutturale tra Nord e Sud invitando le amministrazioni a procedere con i bandi del Pnrr che sono fermi al 6 per cento, dopo aver speso solo l'1per cento degli investimenti e la sinergia con i professionisti è necessaria per dare impulso ai progetti del Pnrr che ad oggi risultano ancora fermi". (segue) (Ren)