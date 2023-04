Pnrr: Turi (commercialisti), ai comuni 3 mld sui trasporti noi disponibili per centrare obiettivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Francesca Giglio (presidente della Commissione Imposte dirette e imposte indirette Odcec di Napoli) "la logistica in un sistema Paese ha effetto se sincronizzata con tutti gli stakeholder. Oggi le norme sono obsolete e non al passo con i tempi, è necessario un codice doganale unico per tutta l'Europa perché c'è bisogno di certezza della norma". L'enorme sviluppo del sistema trasporti con il delivery post pandemia è stato evidenziato da Daniele D'Ambrosio (presidente della Commissione Imposte dirette e imposte indirette) "le regole d'ingaggio non sono ancora chiare e stabilite, ai professionisti è stato dato il compito di ridisegnare questa filiera vale a dire la responsabilità tra committente e commissionario per ciò che riguarda la definizione di tutti i passaggi normativi e tecnici che devono accompagnare lo sviluppo di merci, prodotti e servizi". (Ren)