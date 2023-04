Napoli: Manfredi, nuova società per gestire i tributi è svolta decisiva per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di oggi rappresenta uno dei passaggi decisivi per il futuro della nostra città, un cambio di passo importante che si muove nel rispetto degli impegni assunti con la firma del Patto per Napoli che stiamo mantenendo". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Dal 1° maggio la riscossione di tutti i tributi locali per la nostra amministrazione – ha continuato il sindaco - sarà affidata a 'Napoli Obiettivo Valore', società di progetto che fa capo a 'Municipia Spa' aggiudicataria della gara che abbiamo bandito nei mesi scorsi. Sarà una svolta per Napoli che ha una delle percentuali di riscossione più basse a livello nazionale: siamo al 27% delle tasse riscosse, con un debito pro capite più alto d'Italia. Si tratta di un progetto all'avanguardia che prevede anche investimenti importanti sulle piattaforme digitali del Comune delle quali potranno beneficiare non solo gli uffici, che avranno interconnessioni immediate di banche dati, ma anche i cittadini ai quali potremo offrire una rete capillare di canali di contatto con il pubblico e tutta una serie di nuovi servizi digitali. Ci attendiamo in prospettiva un incremento delle entrate in generale, ma è altrettanto importante la possibilità di riportare il sistema riscossione a criteri di efficienza ed equità troppo a lungo disattesi".(Ren)