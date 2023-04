Lucca: rubarono orologio a pilota Leclerc, quattro persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio hanno arrestato questa mattina quattro persone, tre uomini ed una donna, destinatari di una misura cautelare restrittiva richiesta dalla procura della Repubblica ed emessa dal gip del Tribunale di Lucca, indagati a vario titolo per la rapina di un prezioso orologio compiuta a Viareggio il 18 aprile del 2022 ai danni del noto pilota automobilistico della Ferrari Charles Leclerc. L’operazione ha visto il supporto dei militari del Comando Provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano. L’attività investigativa ha consentito di ipotizzare il coinvolgimento - oltre ai due autori materiali della rapina, che utilizzavano uno scooter di grossa cilindrata, intestato ad un prestanome - di altri due soggetti che avevano concorso nel reato e segnatamente un uomo di 39 anni ed una donna di 29 anni, che viaggiavano a bordo di un suv locato presso un autonoleggio di Napoli. In particolare, la coppia a bordo dell’auto si ipotizza abbia fornito supporto ai complici che viaggiavano sullo scooter occupandosi dapprima del pedinamento della vittima, avvenuto da Forte dei Marmi fino a Viareggio, e poi agevolandone la fuga impedendo alla parte offesa - con varie manovre - di inseguire i presunti complici negli istanti successivi alla consumazione del reato. (segue) (Com)