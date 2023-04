Pnrr: Fitto, governo riferirà in Parlamento, ottima opportunità per chiarimento e approfondimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo accoglie volentieri l’invito a riferire in Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr, intanto perché non vi è nessuna difficoltà a farlo, ma soprattutto perché la consideriamo un’opportunità. Anzi, un’ottima occasione di confronto per approfondire e chiarire il merito delle questioni". Lo dichiara il ministro per Affari Europei, il Pnrr, il Sud e la Politica di coesione Raffaele Fitto in una nota di palazzo Chigi. (Rin)