Napoli: nasce "Napoli obiettivo valore, la società che affiancherà il comune nella gestione dei tributi - foto

- Si chiama "Napoli Obiettivo Valore" ed è la nuova Società di Progetto che affiancherà il comune di Napoli nella gestione, finalmente efficiente ed efficace, delle entrate tributarie. Presieduta da Luca Bianchi, direttore Svimez - Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, "Napoli Obiettivo Valore" rappresenta, a un anno esatto dalla firma del Patto per Napoli tra l'allora presidente del Consiglio Mario Draghi e il sindaco Gaetano Manfredi, la risposta concreta alla necessità non più rimandabile di risanare il disavanzo della città. Un rosso che deriva in gran parte da tasse, multe e canoni non riscossi negli anni scorsi e che la neo costituita società si impegna a recuperare grazie una infrastruttura altamente tecnologica. Dall'attuazione del progetto, finalizzato a potenziare il recupero dell'evasione e dell'elusione e garantire un'efficace riscossione ordinaria e coattiva, ci si attende un incremento cumulato delle entrate per il comune di oltre 1 miliardo di euro e un incremento strutturale della sola riscossione ordinaria di Imu e Tari per oltre 70 milioni di euro. L'inizio delle attività è previsto per il 1° maggio 2023. Il partner privato porterà investimenti per oltre 13 milioni di euro finalizzati, tra l'altro, alla trasformazione delle piattaforme digitali del comune di back-office, di front-end per abilitare nuovi servizi proattivi di cittadinanza digitale, a fornire strumenti di data analysis a supporto delle decisioni dell'Ente. Grazie a questi investimenti del privato, il comune di Napoli si doterà di un patrimonio informativo unico e completo che costituirà un asset strategico per la gestione di numerosi processi di entrata e spesa dell'Ente, connessi principalmente alle entrate ma aperti ad altri ambiti di conoscenza, per esempio i servizi sociali.(Ren)