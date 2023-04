Napoli: Acampora (Pd), con nuova gestione tributi faremo pagare tutti pagando meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nascita di Napoli Obiettivo Valore è figlia del Patto per Napoli, è il primo passo per una svolta nella riscossione nella nostra città. Dobbiamo e vogliamo far pagare tutti pagando meno". Così il consigliere Gennaro Acampora, capogruppo Pd al consiglio comunale di Napoli e membro della Commissione Bilancio, sulla nuova società di progetto che affiancherà Palazzo San Giacomo nella gestione delle entrate tributarie. "Il patto firmato dall'amministrazione Manfredi con il governo Draghi non significava soltanto affiancare delle firme su pezzi di carta, bensì l'impegno del consiglio e della giunta perché diventi un patto con la Napoli migliore, quella più moderna ed efficiente - ha aggiunto Acampora - ricordo sempre che più riscossione significa più servizi che oggi non ci sono, per questo non è più possibile colpire solo chi ha sempre pagato. Serve una migliore distribuzione della tassazione sulla cittadinanza, non possiamo più permetterci aree della città o fasce sociali con percentuali altissime di evasione. Serve quella giustizia fiscale che è stata dimenticata negli anni scorsi, una giustizia fiscale che risanerà anche il forte debito ereditato dalla precedente amministrazione". Particolare accento sull'aspetto di innovazione tecnologica: "Dobbiamo assolutamente dotarci di un patrimonio informativo unico, ben venga l'investimento da 13 milioni di euro, dobbiamo fare anche un ragionamento di efficienza per capire dove riscuotere e farlo nel migliore di modi, soprattutto se come annunciato ci si aspetta un incremento di entrate importante. Non sono più accettabili i tanti errori di ieri e di oggi in tema di bollettazione, con richieste che spesso e volentieri nascevano da inconcepibili errori materiali" (Ren)