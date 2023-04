Napoli: riscossione. Assessore Baretta, obiettivo è avere risorse per migliorare i servizi della città - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Napoli ha 2 miliardi e 200 milioni di mancate entrate che tra l'altro corrispondono al disavanzo. Il vero obiettivo di questa operazione è avere risorse per migliorare i servizi e migliorare complessivamente la città, non è fine a se stesso e il risanamento del bilancio serve proprio a questo, a far si che questa città abbia le risorse disponibili per poter migliorare complessivamente, soprattutto i servizi ai cittadini di cui si sente l'urgenza di migliorarli ulteriormente." Lo ha spiegato l'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, a margine della presentazione a Palazzo San Giacomo di Napoli Obiettivo Valore, la nuova società incaricata di gestire la riscossione dei tributi comunali. "Molto lavoro è già iniziato - ha sottolineato l'assessore Baretta - ma è evidente che abbiamo un lungo cammino. Le risorse hanno questa funzione, per cui non ci sarà un atteggiamento vessatorio ci sarà una richiesta ai cittadini di collaborare e di partecipare al miglioramento complessivo della città". (ren)