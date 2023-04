Napoli-Milan: Venanzoni, questore spieghi le ragioni dell'accanimento contro tifoseria azzurra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il clima di tensione vissuto ieri allo stadio Maradona durante la partita Napoli-Milan è anti-calcistico e va contro gli ideali sani dello sport". Così il consigliere regionale della Campania, Diego Venanzoni. "Atteggiamenti così violenti da parte degli Ultras napoletani - ha proseguito - non si possono tollerare e nessuna forma di prepotenza o costrizione potrà mai essere giustificata, anche se mosse da motivazioni giuste. Il Napoli, mai come quest' anno, è vista e seguita da tutti per le indiscutibili capacità e le sue vittorie sono un vero e proprio riscatto non solo sportivo ma anche sociale. La violenza consumata ieri distrugge ciò che di buono stiamo dimostrando a tutto il mondo". "È vero anche, però - ha sottolineato il consigliere - che limitare la possibilità di sostenere la propria squadra con semplici bandiere o tamburi è un freno ingiusto posto ai tifosi che, con amore ed entusiasmo, supportano il Napoli e lo fanno soprattutto attraverso canti e striscioni apprezzati da molti, anche, da sostenitori di squadre avversarie perché originali, appassionati, creativi". "Il Questore è chiamato a spiegare il motivo per cui è stato utilizzato un pugno di ferro così serrato, anche quando non sembrerebbe necessario", ha concluso. (Ren)