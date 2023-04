Campania: Ciampi (M5S), Ciampi, De Luca inaugura cantieri mentre Eav taglia le corse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca va in giro a parlare di trasporti e ad inaugurare cantieri, rappresentando l'immagine di una Regione che non esiste. Snocciola dati su dati, programmi e belle intenzioni ma le sue parole si sciolgono come neve al sole, scontrandosi con la realtà. La realtà dice che Eav ha tagliato 38 corse al giorno sulle tratte della Circumvesuviana, per il rifiuto da parte del personale di fare qualche turno di straordinario. Appena una settimana fa abbiamo denunciato, insieme ai nostri parlamentari, le tragiche condizioni in cui sono costretti a viaggiare i passeggeri del peggior servizio di trasporto pubblico del Paese. Oggi l'ennesima beffa per pendolari e turisti che dovranno arrendersi al malgoverno regionale, una sciagura che penalizzerà ancora una volta il nostro capoluogo agli occhi del mondo". Lo ha dichiarato Vincenzo Ciampi, consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle. (Ren)