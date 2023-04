Cultura: Cirillo (+Europa), partire dal rilancio e valorizzazione del Teatro San Carlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo senza polemica - ha continuato Cirillo - quanto detto dal ministro Sangiuliano e proviamo ad alzare l'asticella. Per farlo bisogna che la Regione in primis rivolga maggiore attenzione a luoghi simbolo come il Teatro San Carlo garantendo maggiori risorse e che ognuno di noi faccia la propria parte. Credo sia fondamentale in questo momento rispolverare la memoria e ricordare a noi stessi e al mondo che il patrimonio artistico culturale che abbiamo non ha eguali. Per dare un contributo alla valorizzazione e al rilancio della nostra cultura - ha concluso Cirillo - ho deciso di promuovere una proposta di legge per la valorizzazione della tradizione musicale in Campania. Un modo di pormi al fianco di chi fa arte e di chi la promuove, un modo per rimettere la nostra regione e la nostra città al centro del panorama artistico-culturale nazionale e internazionale perché non abbiamo niente da invidiare a nessuno neanche al Teatro Alla Scala di Milano". (ren)