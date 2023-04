Calcio: Muscarà (Misto), striscioni pericolosi al Vomero. Inviata Pec a polizia municipale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che Napoli stia ritornando dopo 30 anni una città colorata di azzurro, si può solo che essere contenti, maggiormente per il risultato che la squadra sta raggiungendo e per la contentezza dei cittadini, questo però non deve comportare l'imbrattamento dei monumenti, oppure il pericolo che alcuni striscioni possono arrecare a cittadini o cose". Lo ha dichiarato in una nota la consigliera regionale campana del gruppo misto Maria Muscarà. "A tal proposito ho inviato una Pec alla polizia municipale del Vomero, in quanto mi preme denunciare il pericolo evidente che alcuni striscioni di plastica agganciati in modo molto 'maldestro' ai fili della corrente e alle canaline dell'acqua, stanno producendo in un intero quartiere e all'intera città. A titolo puramente esemplificativo segnalo striscioni pericolosi soprattutto in via Solimena, che essendo in pieno centro Vomero e vicino alla sede della polizia Municipale, mi sembra strano come siano sfuggite ai controlli. Ho invitato quindi a controllare e rimuovere eventuali cause pericolose; la sicurezza prima di tutto". (ren)