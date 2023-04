Campania: Cammarano (M5s), solidarietà e vicinanza a Dario Vassallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza a Dario Vassallo per le vili minacce ricevute. Da anni Dario è impegnato in una instancabile ricerca di verità e giustizia per suo fratello Angelo, il 'sindaco pescatore' di Pollica, ucciso a colpi di pistola nel settembre 2010. Non saranno certo queste intimidazioni a condizionare il suo impegno per la legalità e la lotta alle mafie. Confido nel lavoro degli organi competenti auspicando che i colpevoli siano assicurati presto alla giustizia. Dario è un uomo coraggioso e tenace e tutta la comunità del Movimento 5 stelle è al suo fianco". A dirlo è il capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale Michele Cammarano.(ren)