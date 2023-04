Napoli: azione della polizia municipale contro lo sversamento illecito di rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una operazione di controllo sul territorio finalizzata al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti speciali. Gli agenti della U.O. Chiaia sono intervenuti in Via Palepoli angolo Via Orsini riscontrando lo sversamento illecito di rifiuti speciali sulla strada pubblica e provvedendo ad elevare 6 verbali di sanzione amministrativa: i rifiuti sono stati poi smaltiti in maniera corretta grazie all'intervento di personale e mezzi di Asia Napoli. Nel quartiere San Giovanni gli agenti, con l'ausilio degli operai della Napoli Servizi e del personale Asia, hanno provveduto a liberare da rifiuti ingombranti e veicoli abbandonati il parco di Villa Theodosia nel rione Pazzigno, restituendone l'uso ai residenti e provvedendo alla tamponatura del varco creato su una parete della villa occupato abusivamente da soggetti che, all'atto dell'intervento, non erano presenti. Durante le operazioni di bonifica, che a causa della grande quantità di rifiuti depositati vedranno l'automezzo dell'Asia impegnato anche nei prossimi giorni, sono stati rimossi 4 veicoli di cui 3, un'auto e due motoveicoli, in evidente stato di abbandono e con matricola abrasa, mentre un quarto, una moto risultata oggetto di furto, è stata restituita al legittimo proprietario. (Ren)