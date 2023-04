Cultura: Rastrelli (FdI), straordinaria leva economica per il territorio partenopeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura è una straordinaria leva economica del nostro territorio e l'Italia è di fatto una superpotenza culturale". Così, a margine della visita di oggi al Mann di Napoli del ministro Gennaro Sangiuliano, il senatore e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli, per il quale "la nostra città, con il fascino della sua infinita bellezza, ma anche con la forza del suo straordinario patrimonio artistico, è da sempre capace di incantare il mondo. Per questo, il patrimonio culturale va custodito, protetto e valorizzato sempre, perché può diventare la prima leva del rilancio economico del territorio". "Oggi, con la sua presenza in città, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano torna a testimoniare che Napoli vuole e può giocare un ruolo da protagonista nel panorama culturale europeo". "In questa prospettiva, con la forza dei fatti, con la riapertura delle sale monumentali del Museo archeologico nazionale, fino al restauro del teatro San Carlo, tra i lirici più antichi e prestigiosi di Europa, il governo di Giorgia Meloni ha fornito a Napoli un'ulteriore prova del suo straordinario sostegno". (Ren)