Cultura: Sangiuliano a Napoli, al Mann una nuova sezione e il Teatro San Carlo riapre al pubblico dopo il restauro (3)

- A margine dell'inaugurazione di "Campania Romana", il ministro Gennaro Sangiuliano non ha mancato di sensibilizzare i tifosi del Napoli a "preservare i monumenti" in caso di festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte della squadra di calcio cittadina, annunciando, inoltre, sanzioni amministrative pesanti per chi vandalizzerà i beni culturali, facendo riferimento a quanto avvenuto ieri con la "Barcaccia" di piazza di Sagna a Roma. Il ministro ha anche annunciato di aver firmato "un decreto per portare sul progetto di Palazzo Fuga e dell'Albergo dei Poveri altri 33 milioni di risorse aggiuntive". (segue) (Ren)