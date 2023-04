Cultura: Sangiuliano a Napoli, al Mann una nuova sezione e il Teatro San Carlo riapre al pubblico dopo il restauro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli interventi di restauro appena conclusi - ha affermato il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro San Carlo, Gaetano Manfredi - restituiscono alla città e a tutta l'Italia un teatro rinnovato che torna ad accogliere il pubblico in tutta la sua bellezza. I lavori hanno consentito in tempi rapidi di riqualificare la sala riportando alla luce colori originari e dettagli antichi: il San Carlo è così pronto a ripartire con la programmazione artistica in uno scenario di grande fascino che si conferma tra i più prestigiosi al mondo. E' significativo che in un momento già tanto propizio per la ritrovata centralità di Napoli, nel quale sono avviati progetti destinati a cambiare il volto della città con un'offerta culturale di ogni sfaccettatura accogliendo migliaia di turisti, si rialzi anche il sipario di questo teatro straordinario". (Ren)