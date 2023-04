Cultura: Nappi (Lega), ruolo decisivo Governo per rilancio patrimonio Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visita di oggi del ministro Sangiuliano torna a certificare l'attenzione massima e il ruolo decisivo del Governo di centrodestra per la tutela e il rilancio del patrimonio storico-artistico di Napoli. Un patrimonio culturale che rappresenta una componente fondamentale per il prestigio, il turismo e per l'economia cittadina. Il vento è finalmente cambiato, avanti con la politica del fare". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)