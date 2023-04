Camorra: ieri sera agguato a Ponticelli, ucciso un 59enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli, un uomo è stato assassinato a colpi di pistola. L'agguato è avvenuto alle 20.10 in viale Metamorfosi, all'angolo con via Decio Mure, e la matrice camorristica appare evidente: un'auto con a bordo i sicari si è avvicinata allo scooter condotto da Bruno Solla, 59 anni, ritenuto dagli investigatori vicino al clan De Luca Bossa, facendo esplodere diversi colpi, tre dei quali hanno raggiunto la vittima al petto e uno al braccio. Solla è stato soccorso da un'ambulanza del 118 che l'ha accompagnato nel Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare dove, però, nonostante l'intervento dei sanitari il 59enne è deceduto. Sull'accaduto sono in corso indagini. (Ren)