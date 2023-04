Imprese: open day allo stabilimento Avio Aero di Pomigliano d’Arco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo del convegno organizzato a dicembre per l’avvio del progetto di realizzazione del “Museo dell’Industria e del Motore” di Pomigliano d’Arco, lo stabilimento campano di Avio Aero ha organizzato, il primo aprile, un open day dedicato alle famiglie dei dipendenti e degli appaltatori del sito. Un evento che si è voluto organizzare nella ricorrenza della posa la prima pietra nel 1939 e che ha permesso di vedere da vicino le attività di uno dei principali impianti produttivi della Campania, dove vengono prodotti componenti destinati a motori aeronautici che volano quotidinamente in tutto il mondo. L’evento è iniziato con una visita dello stabilimento, a cui sono seguite sia attività di volontariato sia la possibilità di partecipare a corsi di primo intervento basico (Blsd) e pediatrico (Pbls). La giornata è proseguita con tour dei “ricoveri”: una serie di bunker e tunnel sotterranei costruiti per dare rifugio a operai e abitanti di Pomigliano d’Arco durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. “Aprire le porte del nostro stabilimento alle famiglie dei nostri dipendenti e fornitori è per noi chiaramente motivo di orgoglio e soddisfazione - commenta Roberto Bertaina, plant leader di Pomigliano d’Arco - ma abbiamo anche un altro desiderio: organizzare un open day per tutti gli abitanti di Pomigliano. Accogliere la cittadinanza nel nostro impianto produttivo, che conserva anche un pezzo di memoria storica di questa comunità, significherebbe poter restituire qualcosa a questo territorio che ci ospita da oltre 80 anni. Stiamo già a lavoro perché accada presto”. (Ren)