Cultura: Sangiuliano a Napoli, al Mann una nuova sezione e il Teatro San Carlo riapre al pubblico dopo il restauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli sta vivendo un nuovo Rinascimento". Ne è convinto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che è tornato oggi nella sua città per un doppio appuntamento: l'inaugurazione della sezione "Campania Romana" del Museo Archeologico Nazionale e la riapertura al pubblico del Teatro San Carlo, al termine di un restauro durato tre mesi. L'apertura questa mattina della sezione "Campania Romana. Sculture e pitture da edifici pubblici", significa per il Mann un ampliamento di 2mila metri quadrati di sale comprese negli spazi dell'ala occidentale, i cui ambienti storici non erano fruibili da più di cinquant'anni. Ben 240, inoltre, le opere esposte. "Ricordo gli anni in cui questo Museo, soprattutto negli anni Ottanta, era un luogo polveroso e buio, un luogo 'non vivo' al contrario di quello che è diventato adesso. Un luogo non conosciuto dagli stessi napoletani nonostante sia uno dei più importanti musei archeologici del mondo", ha affermato il ministro rivendicando con soddisfazione l'apertura al pubblico delle nuove sale e sottolineando come a suo avviso "il Mann abbia tutte le risorse e tutto il patrimonio per raddoppiare sulla direttrice di via Foria". "Verrò qui ogni volta che sarà necessario - ha assicurato - qui c'è il mio cuore: vorrò vedere il Mann 2, dopo di che potrò andare in pensione". (segue) (Ren)