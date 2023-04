Cultura: Sangiuliano a Napoli, al Mann una nuova sezione e il Teatro San Carlo riapre al pubblico dopo il restauro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della sezione aperta oggi è un percorso attraverso la Campania antica, territorio che aveva confini più estesi rispetto a quelli attuali, che parte dal II secolo a.C. per giungere almeno al III sec. d.C., spostandosi tra l'area flegrea, le città vesuviane e il territorio interno, con particolare riferimento all'attuale territorio casertano. Da parte sua, il direttore del Mann, Paolo Giulerini, ha ribadito come "la riapertura dopo 50 anni degli spazi dell'ala Occidentale, con le eccezionali collezioni di scultura, pittura e gli ambienti elegantissimi", costituisca "un punto di non ritorno nella storia del Museo Archeologico Nazionale", che d'ora in avanti "è, senza ombra di dubbio, il più grande museo di archeologia classica al mondo". La sezione Campania Romana è stata curata da Carmela Capaldi, docente di Archeologia e Storia dell'arte dell'Università degli studi di Napoli Federico II. "Abbiamo cercato e selezionato le opere - ha spiegato Capaldi - fatto un lavoro intenso di recupero filologico delle provenienze e concepito tutto questo percorso che illustra la storia della Campania in un particolare momento, quello della creazione della Regio I, in un territorio che si salda senza soluzione di continuità con Roma. Il percorso che il visitatore può apprezzare è quello attraverso i centri principali: l'area flegrea, l'area vesuviana, la Campania interna e i territori del Lazio Meridionale. È stata una straordinaria occasione anche per i nostri studenti che hanno imparato a conoscere e schedare le opere, ad apprezzarne il valore". Grazie a questo lavoro, il visitatore può ammirare - in molti casi per la prima volta - non solo le sculture marmoree e bronzee, ma anche i rivestimenti parietali, le epigrafi, gli elementi architettonici e di arredo che decoravano gli edifici pubblici e i monumenti funerari. Le statue dei Dioscuri di Baia inaugurano il percorso, introducendo il primo segmento espositivo dedicato all'area flegrea (Baia, Cuma e Pozzuoli). Si continua, poi, con i reperti dal comparto vesuviano, incontrando prima Pompei con manufatti provenienti dall'area del Foro triangolare (tempio di Asclepio, Palestra Sannitica e teatro) e del foro civile (tempio di Apollo, tempio di Venere, Basilica, Macellum, Capitolium e Tempio della Fortuna). Un focus ad hoc è dedicato non solo all'area del teatro di Ercolano, con la ricostruzione virtuale della celebre Quadriga (non collocabile con certezza, presumibilmente inserita tra foro e teatro), ma anche all'Augusteum, per il quale si riproduce la ipotetica collocazione originaria di sculture e affreschi. Per quanto riguarda l'antica Stabiae, è presente in allestimento la replica dell'Afrodite Sosandra, messa a confronto con la scultura proveniente da Baia. (segue) (Ren)